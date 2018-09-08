Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Плескачевский

На 61-м году жизни скончался бывший глава комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский. Об этом "Интерфаксу" сообщил его коллега, депутат Владислав Резник.

— Да, Виктор Плескачевский действительно умер, это так. Он умер сегодня рано утром, — сказал он.

По словам Резника, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Похороны состоятся посреди недели.