Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Плескачевский
Виктор Плескачевский. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников
На 61-м году жизни скончался бывший глава комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский. Об этом "Интерфаксу" сообщил его коллега, депутат Владислав Резник.
— Да, Виктор Плескачевский действительно умер, это так. Он умер сегодня рано утром, — сказал он.
По словам Резника, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Похороны состоятся посреди недели.
Виктор Плескачевский был избран депутатом Госдумы третьего созыва в 1999 году. Он долгое время был главой комитета по собственности, являлся членом Национального банковского совета, Коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.