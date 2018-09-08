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Опубликовано 8 сентября 2018, 15:09

Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Плескачевский

Виктор Плескачевский. Фото: &copy;РИА Новости/Валерий Мельников

Виктор Плескачевский. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

На 61-м году жизни скончался бывший глава комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский. Об этом "Интерфаксу" сообщил его коллега, депутат Владислав Резник.

— Да, Виктор Плескачевский действительно умер, это так. Он умер сегодня рано утром, — сказал он.

По словам Резника, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Похороны состоятся посреди недели.

Виктор Плескачевский был избран депутатом Госдумы третьего созыва в 1999 году. Он долгое время был главой комитета по собственности, являлся членом Национального банковского совета, Коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

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Андрей Григорьев
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