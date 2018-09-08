Рэпер Post Malone попал в аварию

После столкновения авто артиста отбросило на забор, а пробив заграждение, машина попала в кустарник, что позволило смягчить удар.

Седьмого сентября утром американский рэпер Post Malone попал в ДТП. Автомобиль марки Rolls Royce музыканта врезался в авто Kia в Западном Голливуде. После столкновения машину отбросило на забор, а пробив заграждение, она попала в кустарник — это позволило смягчить удар.

My boi @PostMalone has the worst luck. Plane tire blown out now he got in a car crash. Prayers man. pic.twitter.com/FUOP0scEZs — Ranjdar Dler (@_ranjdar) September 7, 2018

В момент столкновения рэпер находился на пассажирском сиденье. За рулём сидел его ассистент. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Причина аварии — не алкоголь или наркотики. Полиция продолжает расследование ДТП.

После ДТП рэпер пообщался с полицией, а также сделал несколько фото на крыше разбитого авто. Артист написал, что "Бог ненавидит его".