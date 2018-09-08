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Опубликовано 8 сентября 2018, 13:37

Рэпер Post Malone попал в аварию

Фото: &copy; twitter/@_ranjdar

Фото: © twitter/@_ranjdar

После столкновения авто артиста отбросило на забор, а пробив заграждение, машина попала в кустарник, что позволило смягчить удар.

Седьмого сентября утром американский рэпер Post Malone попал в ДТП. Автомобиль марки Rolls Royce музыканта врезался в авто Kia в Западном Голливуде. После столкновения машину отбросило на забор, а пробив заграждение, она попала в кустарник — это позволило смягчить удар.

В момент столкновения рэпер находился на пассажирском сиденье. За рулём сидел его ассистент. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Причина аварии — не алкоголь или наркотики. Полиция продолжает расследование ДТП.

После ДТП рэпер пообщался с полицией, а также сделал несколько фото на крыше разбитого авто. Артист написал, что "Бог ненавидит его".

Напомним, это уже не первый инцидент с Post Malone за последнее время. 21 августа у личного самолёта артиста при вылете из Нью-Джерси в Великобританию взорвались две шины. Самолёт после этого перенаправили в аэропорт Нью-Йорка для экстренного приземления, а ранее музыканту и его команде пришлось несколько часов кружить в воздухе, чтобы сжечь горючее в бензобаке и избежать вероятности взрыва при посадке.

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Сергей Сурепин
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