Рэпер Post Malone попал в аварию
Фото: © twitter/@_ranjdar
После столкновения авто артиста отбросило на забор, а пробив заграждение, машина попала в кустарник, что позволило смягчить удар.
Седьмого сентября утром американский рэпер Post Malone попал в ДТП. Автомобиль марки Rolls Royce музыканта врезался в авто Kia в Западном Голливуде. После столкновения машину отбросило на забор, а пробив заграждение, она попала в кустарник — это позволило смягчить удар.
My boi @PostMalone has the worst luck. Plane tire blown out now he got in a car crash. Prayers man. pic.twitter.com/FUOP0scEZs— Ranjdar Dler (@_ranjdar) September 7, 2018
В момент столкновения рэпер находился на пассажирском сиденье. За рулём сидел его ассистент. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Причина аварии — не алкоголь или наркотики. Полиция продолжает расследование ДТП.
После ДТП рэпер пообщался с полицией, а также сделал несколько фото на крыше разбитого авто. Артист написал, что "Бог ненавидит его".
Напомним, это уже не первый инцидент с Post Malone за последнее время. 21 августа у личного самолёта артиста при вылете из Нью-Джерси в Великобританию взорвались две шины. Самолёт после этого перенаправили в аэропорт Нью-Йорка для экстренного приземления, а ранее музыканту и его команде пришлось несколько часов кружить в воздухе, чтобы сжечь горючее в бензобаке и избежать вероятности взрыва при посадке.