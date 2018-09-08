В Twitter появилась возможность записывать подкасты и отправлять аудиосообщения
Фото: © twitter@MattNavarra
Разработчики считают, что пользователи будут чаще делиться новостями в прямом эфире.
В социальной сети "Твиттер" появилась возможность проводить аудиотрансляции. Эта опция доступна в приложении для iOS.
You can now do audio-only broadcasts on @Twitter and @Periscope pic.twitter.com/aFxd6WaDH6— Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2018
Вместе с этим разработчики добавили аналогичную возможность в приложение Periscope — оно принадлежит "Твиттеру". Пока в команде не рассказывают, когда новая опция появится на других платформах.
По словам разработчиков, слушать аудиотрансляции могут пользователи "Твиттера" на любых платформах. У авторов будет возможность просматривать статистику по трансляциям, в том числе количество слушателей, время прослушивания, количество повторных прослушиваний и другие показатели.
Компания "Твиттер" рассчитывает, что новая опция позволит пользователям чаще делиться новостями в прямом эфире. Особенно это касается тех случаев, когда им мало 280 символов в твите. Также пользователи смогут записывать мини-подкасты.