В Twitter появилась возможность записывать подкасты и отправлять аудиосообщения

Разработчики считают, что пользователи будут чаще делиться новостями в прямом эфире.

В социальной сети "Твиттер" появилась возможность проводить аудиотрансляции. Эта опция доступна в приложении для iOS.

Вместе с этим разработчики добавили аналогичную возможность в приложение Periscope — оно принадлежит "Твиттеру". Пока в команде не рассказывают, когда новая опция появится на других платформах.

По словам разработчиков, слушать аудиотрансляции могут пользователи "Твиттера" на любых платформах. У авторов будет возможность просматривать статистику по трансляциям, в том числе количество слушателей, время прослушивания, количество повторных прослушиваний и другие показатели.