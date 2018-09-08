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Опубликовано 8 сентября 2018, 13:43

В Twitter появилась возможность записывать подкасты и отправлять аудиосообщения

Фото: &copy; twitter@MattNavarra

Фото: © twitter@MattNavarra

Разработчики считают, что пользователи будут чаще делиться новостями в прямом эфире.

В социальной сети "Твиттер" появилась возможность проводить аудиотрансляции. Эта опция доступна в приложении для iOS.

Вместе с этим разработчики добавили аналогичную возможность в приложение Periscope — оно принадлежит "Твиттеру". Пока в команде не рассказывают, когда новая опция появится на других платформах.

По словам разработчиков, слушать аудиотрансляции могут пользователи "Твиттера" на любых платформах. У авторов будет возможность просматривать статистику по трансляциям, в том числе количество слушателей, время прослушивания, количество повторных прослушиваний и другие показатели.

Компания "Твиттер" рассчитывает, что новая опция позволит пользователям чаще делиться новостями в прямом эфире. Особенно это касается тех случаев, когда им мало 280 символов в твите. Также пользователи смогут записывать мини-подкасты.

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Сергей Сурепин
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