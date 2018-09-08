Учёные создали таблетки с микродвигателями

Самодвижущиеся частицы необходимы для того, чтобы высвобождать лекарство или другое вещество при попадании в желудок.

Американские учёные создали новые таблетки. Они получили микродвигатели, которые будут высвобождать лекарство после того, как оно попадает в желудок.

По словам специалистов, микродвигатель состоит из магния — он реагирует с соляной кислотой. От преждевременного контакта с агрессивной средой желудка его защищает диоксид титана. Исследователи заявили, что, несмотря на успешные испытания, перед реальным применением таких таблеток стоит несколько препятствий. Например, технологический процесс создания самих микродвигателей не подходит для массового производства.