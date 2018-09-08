Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи. Она наняла для этого оператора

Популярная телеведущая и модель повредила запястье. На время лечения ей нельзя делать фото.

Супруга рэпера Канье Уэста, известная по телешоу о собственной семье, временно лишилась одной из важнейших привычек. Речь идёт о возможности делать селфи — после травмы запястья врачи попросили звезду отказаться от этого занятия.

Телезвезда рассказала, что, когда ей понадобилось записать короткое промовидео для "Инстаграма", она попросила своего оператора Пэкси помочь ей. Теперь селфи за неё делает профессиональный оператор. Он снимает Кардашьян на телефон, а звезда просто протягивает к этому телефону руку, будто сама его держит.