Илон Маск может лишиться контракта с ВВС США из-за курения марихуаны

Сейчас военное ведомство изучает ситуацию, однако расследование пока что не было заведено.

ВВС США могут лишить основателя SpaceX и Tesla Илона Маска доступа к государственной тайне. Это связано с тем, что он употреблял марихуану в прямом эфире.

Как стало известно, военное ведомство в настоящий момент изучает ситуацию, которая произошла, однако расследование пока не завели. ВВС США обратили внимание на употребляющего наркотик Маска, так как его компания SpaceX занимается космическими запусками по заказу государственной компании. В связи с этим у Маска есть доступ к секретной информации.