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Регион
Опубликовано 9 сентября 2018, 10:05

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Свой выбор он сделал на избирательном участке № 75 столичного Пресненского района.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

После того как бюллетень был опущен в урну, Володин пообщался с наблюдателями на участке. Они рассказали, что никаких нарушений ими не зафиксировано.

Напомним, что сегодня по всей стране проходят прямые выборы глав регионов, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.

Подробнее о едином дне голосования читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Артём Андреев
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