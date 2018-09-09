Свой выбор он сделал на избирательном участке № 75 столичного Пресненского района.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Председатель Государственной Думы @dumagovru Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке №75 Пресненского района столицы. pic.twitter.com/7iHFDd7smd — Общественный штаб (@ShtabOpmoscow) 9 сентября 2018 г.

После того как бюллетень был опущен в урну, Володин пообщался с наблюдателями на участке. Они рассказали, что никаких нарушений ими не зафиксировано.

Напомним, что сегодня по всей стране проходят прямые выборы глав регионов, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.