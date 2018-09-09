Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы
Как отметила омбудсмен, на участке размещена информация о кандидатах, а кабинки для голосования хорошо оборудованы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проголосовала на выборах главы Москвы в Единый день голосований. Об этом она сообщила в своём "инстаграме".
— На участке дежурят волонтёры, которые помогают маломобильным и пожилым гражданам подняться к помещению для голосования. Предложила рассмотреть возможность к следующим выборам перенести голосование на первый этаж, — написала на своей странице Москалькова.
По словам российского омбудсмена, на участке размещена информация о кандидатах, кабинки для голосования хорошо оборудованы, а все сотрудники корректны и дружелюбны.
Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий Единого дня выборов.