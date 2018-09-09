Москалькова проголосовала на выборах мэра Москвы

Как отметила омбудсмен, на участке размещена информация о кандидатах, а кабинки для голосования хорошо оборудованы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проголосовала на выборах главы Москвы в Единый день голосований. Об этом она сообщила в своём "инстаграме".

— На участке дежурят волонтёры, которые помогают маломобильным и пожилым гражданам подняться к помещению для голосования. Предложила рассмотреть возможность к следующим выборам перенести голосование на первый этаж, — написала на своей странице Москалькова.

По словам российского омбудсмена, на участке размещена информация о кандидатах, кабинки для голосования хорошо оборудованы, а все сотрудники корректны и дружелюбны.