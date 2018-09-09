Главой Дагестана избран Владимир Васильев

Депутаты парламента Дагестана избрали Владимира Васильева главой республики, за него проголосовали 77 из 86 присутствующих. Об этом заявил председатель счётной комиссии депутат Фикрет Раджабов.

— Общее количество депутатов составляет 90 человек. Число депутатов, получивших бюллетени, — 86 человек, за Васильева проголосовали 77 депутатов, за Давдиева — пять депутатов, за Махмудова — четыре депутата, — отметил Раджабов.

Ранее президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Народного собрания республики для избрания кандидатуры врио регионального главы Владимира Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, отказавшихся от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. Теперь главу выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, внесённых лидером страны. Избрание главы проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. По итогам избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов. Срок его полномочий составляет пять лет.