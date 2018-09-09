"Игра престолов" стала триумфатором "Эмми"

В США прошло вручение ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards. Главный победитель — сериал "Игра престолов".

Сериалу "Игра престолов" досталось 7 статуэток в этом году. Всего шоу было представлено в 22 номинациях.

Ещё одним триумфатором стал мини-сериал "Убийство Версаче" в рамках проекта "Американская история преступлений". Шоу получило 4 награды, в том числе — за лучшие костюмы.

При этом компания Netflix вытеснила FX с места главного шоу-канала. Стриминговый сервис получил сразу 10 наград.