Фанатам покемонов запретили делать игры про карманных монстров
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Программа Pokemon Essentials закрылась по требованию, которое поступило со стороны компании Nintendo.
С помощью Essentials можно было создавать собственные игры во вселенной Pokemon. Вместе с этим у неё была страница с информацией о том, как новички могут создавать собственные игры про карманных монстров.
Разработчики сообщили, что The Pokemon Essentials Wiki удалили из-за нарушения авторских прав. Соответствующее решение принимала компания Nintendo of America — американское подразделение японской фирмы.
Напомним, этим летом компания Nintendo анонсировала сразу две игры во вселенной Pokemon — Let’s Go Pikachu! и Let’s Go Eevee. Игры выйдут 16 ноября.