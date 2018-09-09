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Регион
Опубликовано 9 сентября 2018, 10:10

Фанатам покемонов запретили делать игры про карманных монстров

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Public Domain

Фото: © Public Domain

Программа Pokemon Essentials закрылась по требованию, которое поступило со стороны компании Nintendo.

С помощью Essentials можно было создавать собственные игры во вселенной Pokemon. Вместе с этим у неё была страница с информацией о том, как новички могут создавать собственные игры про карманных монстров.

Разработчики сообщили, что The Pokemon Essentials Wiki удалили из-за нарушения авторских прав. Соответствующее решение принимала компания Nintendo of America — американское подразделение японской фирмы.

Напомним, этим летом компания Nintendo анонсировала сразу две игры во вселенной Pokemon — Let’s Go Pikachu! и Let’s Go Eevee. Игры выйдут 16 ноября.

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Сергей Сурепин
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