Акции Tesla упали из-за курения марихуаны Илоном Маском
Фото: © AP
Основатель главной компании по производству электрических автомобилей употребил наркотик в прямом эфире.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время записи подкаста американского комика Джо Рогана The Joe Rogan Experience в прямом эфире выкурил сигарету с табаком и марихуаной. Без последствий у этого поступка не обошлось.
После этого инцидента акции компании Tesla упали. Крупнейший в мире производитель электромобилей потерял в цене 1,4% после публикации видео с курящим Маском. Примечательно, что до этого акции упали на 10% — из-за отставки двух главных сотрудников фирмы.
Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск может лишиться контракта с ВВС США из-за курения марихуаны. Сейчас военное ведомство изучает ситуацию, однако расследование пока что не было заведено.