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Опубликовано 9 сентября 2018, 10:59

Акции Tesla упали из-за курения марихуаны Илоном Маском

Фото:&nbsp;&copy; AP

Фото: © AP

Основатель главной компании по производству электрических автомобилей употребил наркотик в прямом эфире.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время записи подкаста американского комика Джо Рогана The Joe Rogan Experience в прямом эфире выкурил сигарету с табаком и марихуаной. Без последствий у этого поступка не обошлось.

После этого инцидента акции компании Tesla упали. Крупнейший в мире производитель электромобилей потерял в цене 1,4% после публикации видео с курящим Маском. Примечательно, что до этого акции упали на 10% — из-за отставки двух главных сотрудников фирмы.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск может лишиться контракта с ВВС США из-за курения марихуаны. Сейчас военное ведомство изучает ситуацию, однако расследование пока что не было заведено.

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Сергей Сурепин
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