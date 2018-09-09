Акции Tesla упали из-за курения марихуаны Илоном Маском

Основатель главной компании по производству электрических автомобилей употребил наркотик в прямом эфире.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время записи подкаста американского комика Джо Рогана The Joe Rogan Experience в прямом эфире выкурил сигарету с табаком и марихуаной. Без последствий у этого поступка не обошлось.

После этого инцидента акции компании Tesla упали. Крупнейший в мире производитель электромобилей потерял в цене 1,4% после публикации видео с курящим Маском. Примечательно, что до этого акции упали на 10% — из-за отставки двух главных сотрудников фирмы.