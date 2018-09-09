Электрогрузовик Tesla Semi заметили на дорогах США

Год назад компания Tesla представила свой первый грузовик, который получил электрический мотор.

Сейчас компания активно тестирует Semi в работе. Судя по всему, теперь грузовик отправился в тур по городам США.

Новое творение компании Илона Маска уже видели в Колорадо, Арканзасе, Иллинойсе и Солт-Лейк-Сити. Местные жители сфотографировали грузовик: теперь мы знаем, как выглядит кабина авто изнутри в живую. Водителю доступны два больших сенсорных экрана, на одном из них отображается большая карта с навигацией.

В Tesla заявили, что одного заряда хватит грузовику на 800 километров. До сотни авто разгоняется за пять секунд. Вместе с этим грузовик получил упрощённую систему автопилота, которая поможет водителю, но не заменит его полностью. Например, в аварийной ситуации будет работать автоматическая система торможения.