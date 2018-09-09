Samsung создаёт новый портативный ноутбук

На сайте организации Wi-Fi Alliance появилась информация о новом устройстве компании Samsung. Новый ноутбук будет работать под управлением операционной системы Chrome OS.

Гаджет получил кодовое название XE525QBBI. Пока известно, что ноутбук получит двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц) адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Гаджет получит поддержку стандартов IEEE 802.11a/b/g/n.

Предполагается, что южнокорейская компания планирует выпуск трансформируемого ноутбука Chromebook Pro нового поколения. Если это действительно так, то новый гаджет получит сенсорный экран, вращающийся на 360 градусов. Пользователи смогут взаимодействовать с устройством с помощью специального пера.