Канье Уэст анонсировал новый альбом

Пока что нет информации о том, будет ли на новой пластинке присутствовать старый друг артиста — Джей Зи.

Популярный американский рэпер Канье Уэст в "Твиттере" анонсировал новый альбом. Артист написал: Throne2 coming soon, — намекнув на скорый выход второй части альбома Watch the Throne.

throne2 coming soon — KANYE WEST (@kanyewest) September 8, 2018

Примечательно, что оригинальная пластинка вышла в 2011 году. Это был совместный альбом с другим популярным американским рэпером — Джей Зи. Слухи о второй части альбома ходили ещё в 2012 году, однако он так и не вышел из-за разногласий между артистами.