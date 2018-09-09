Канье Уэст анонсировал новый альбом
Фото: © Brent N. Clarke/Invision/AP
Пока что нет информации о том, будет ли на новой пластинке присутствовать старый друг артиста — Джей Зи.
Популярный американский рэпер Канье Уэст в "Твиттере" анонсировал новый альбом. Артист написал: Throne2 coming soon, — намекнув на скорый выход второй части альбома Watch the Throne.
throne2 coming soon— KANYE WEST (@kanyewest) September 8, 2018
Примечательно, что оригинальная пластинка вышла в 2011 году. Это был совместный альбом с другим популярным американским рэпером — Джей Зи. Слухи о второй части альбома ходили ещё в 2012 году, однако он так и не вышел из-за разногласий между артистами.
Пока не известно, будет ли участвовать Джей Зи во втором альбоме. Предполагается, что пластинка выйдет совместно с Chance the Rapper — Канье сейчас записывает с ним альбом.