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Регион
Опубликовано 9 сентября 2018, 13:55

Канье Уэст анонсировал новый альбом

Фото:&nbsp;&copy; Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото: © Brent N. Clarke/Invision/AP

Пока что нет информации о том, будет ли на новой пластинке присутствовать старый друг артиста — Джей Зи.

Популярный американский рэпер Канье Уэст в "Твиттере" анонсировал новый альбом. Артист написал: Throne2 coming soon, — намекнув на скорый выход второй части альбома Watch the Throne.

Примечательно, что оригинальная пластинка вышла в 2011 году. Это был совместный альбом с другим популярным американским рэпером — Джей Зи. Слухи о второй части альбома ходили ещё в 2012 году, однако он так и не вышел из-за разногласий между артистами.

Пока не известно, будет ли участвовать Джей Зи во втором альбоме. Предполагается, что пластинка выйдет совместно с Chance the Rapper — Канье сейчас записывает с ним альбом.

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Сергей Сурепин
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