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Опубликовано 9 сентября 2018, 13:45

Samsung выпустит смартфон с вращающейся камерой

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Ahn Young-joon

Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon

Южнокорейская компания готовится к тому, чтобы выпустить линейку смартфонов с вращающейся камерой.

Компания Samsung зарегистрировала новый патент. Он касается технологии, которая позволяет встраивать в смартфоны вращающиеся камеры.

По словам разработчиков, камера может вращаться вокруг смартфона по принципу вращающейся двери. В связи с этим она с легкостью заменит сразу две камеры: как основную, так и фронтальную.

Помимо этого, камера сможет самостоятельно менять угол наклона, распознавать движущие объекты или лица, а также расстояние до них. Специалисты считают, что технология позволит серьёзно сэкономить место на экране, а также избавить гаджеты от "моноброви", которую они позаимствовали у iPhone X.

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Сергей Сурепин
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