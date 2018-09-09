Samsung выпустит смартфон с вращающейся камерой

Южнокорейская компания готовится к тому, чтобы выпустить линейку смартфонов с вращающейся камерой.

Компания Samsung зарегистрировала новый патент. Он касается технологии, которая позволяет встраивать в смартфоны вращающиеся камеры.

По словам разработчиков, камера может вращаться вокруг смартфона по принципу вращающейся двери. В связи с этим она с легкостью заменит сразу две камеры: как основную, так и фронтальную.