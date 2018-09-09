Samsung выпустит смартфон с вращающейся камерой
Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon
Южнокорейская компания готовится к тому, чтобы выпустить линейку смартфонов с вращающейся камерой.
Компания Samsung зарегистрировала новый патент. Он касается технологии, которая позволяет встраивать в смартфоны вращающиеся камеры.
По словам разработчиков, камера может вращаться вокруг смартфона по принципу вращающейся двери. В связи с этим она с легкостью заменит сразу две камеры: как основную, так и фронтальную.
Помимо этого, камера сможет самостоятельно менять угол наклона, распознавать движущие объекты или лица, а также расстояние до них. Специалисты считают, что технология позволит серьёзно сэкономить место на экране, а также избавить гаджеты от "моноброви", которую они позаимствовали у iPhone X.