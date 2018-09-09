В Великобритании запустили самую большую в мире плавучую электростанцию

Новая станция обладает мощностью, которая позволит обеспечить энергией практически 600 тысяч британских домов.

В Ирландском море в 19 километрах от берегов Великобритании запустили самую крупную в мире плавучую ветряную электростанцию. Информация об этом появилась на официальном сайте датской фирмы, которая занималась запуском этого проекта.

Станция получила 87 ветрогенераторов, её мощность — 659 мегаватт. Этой мощности хватит для того, чтобы обеспечить электроэнергией почти 600 тысяч британских домов. Общая площадь станции — 20 тысяч футбольных полей (около 145 квадратных километров).