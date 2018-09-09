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Регион
Опубликовано 9 сентября 2018, 13:30

В Великобритании запустили самую большую в мире плавучую электростанцию

Фото: &copy; &Oslash;rsted

Фото: © Ørsted

Новая станция обладает мощностью, которая позволит обеспечить энергией практически 600 тысяч британских домов.

В Ирландском море в 19 километрах от берегов Великобритании запустили самую крупную в мире плавучую ветряную электростанцию. Информация об этом появилась на официальном сайте датской фирмы, которая занималась запуском этого проекта.

Станция получила 87 ветрогенераторов, её мощность — 659 мегаватт. Этой мощности хватит для того, чтобы обеспечить электроэнергией почти 600 тысяч британских домов. Общая площадь станции — 20 тысяч футбольных полей (около 145 квадратных километров).

Первая в мире плавучая электростанция заработала в октябре 2017 года в 25 километрах от берегов Шотландии. Электростанция Hywind мощностью 30 МВт используется для подачи энергии в город Питерхед.

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Сергей Сурепин
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