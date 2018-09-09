Учёные создали вечные сверхточные часы

Сапфировый гаджет создали специалисты австралийской фирмы Cryoclock. На разработку устройства ушло 20 лет.

В основе уникальных часов Sapphire Clock находится механизм — криогенный сапфировый осциллятор. Он сделан из 1200-каратного сапфирового кристалла, который охлаждают практически до абсолютного нуля — до -267 градусов Цельсия.

Новые часы в тысячу раз точнее любого коммерческого аналога. Гаджет тикает со скоростью 10 миллиардов раз в секунду. Срок работы сапфировых часов — до 40 миллионов лет без дополнительной настройки.

Часы Sapphire Clock необходимы для усовершенствования системы JORN (Jindalee Operational Radar Network). Это австралийская система раннего предупреждения, играющая ключевую роль в обороне страны. Часы будут повышать чувствительность радиолокационной техники.