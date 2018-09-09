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Опубликовано 9 сентября 2018, 16:07

Учёные создали вечные сверхточные часы

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;PxHere

Фото: © PxHere

Сапфировый гаджет создали специалисты австралийской фирмы Cryoclock. На разработку устройства ушло 20 лет.

В основе уникальных часов Sapphire Clock находится механизм — криогенный сапфировый осциллятор. Он сделан из 1200-каратного сапфирового кристалла, который охлаждают практически до абсолютного нуля — до -267 градусов Цельсия.

Новые часы в тысячу раз точнее любого коммерческого аналога. Гаджет тикает со скоростью 10 миллиардов раз в секунду. Срок работы сапфировых часов — до 40 миллионов лет без дополнительной настройки.

Часы Sapphire Clock необходимы для усовершенствования системы JORN (Jindalee Operational Radar Network). Это австралийская система раннего предупреждения, играющая ключевую роль в обороне страны. Часы будут повышать чувствительность радиолокационной техники.

Создатели часов получили за свой гаджет приз за выдающиеся достижения по укреплению обороноспособности страны. Сапфировые часы можно будет использовать не только в военной сфере — они могут найти применение в радарах гражданских аэропортов или при создании квантовых компьютеров.

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Сергей Сурепин
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