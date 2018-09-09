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Опубликовано 9 сентября 2018, 16:20

Судно-беспилотник впервые пересекло Атлантический океан

Фото: &copy;&nbsp;OFFSHORE SENSING

Фото: © OFFSHORE SENSING

Новое устройство построила норвежская компания Offshore Sensing AS. Гаджет получил название SB Met.

Небольшое автоматическое судно потратило два с половиной месяца на то, чтобы пересечь Атлантический океан. Это первый случай, когда плавучее средство без участия человека целенаправленно пересекло Атлантику.

Мы доказали, что это возможно. Северная Атлантика — одна из самых тяжёлых для плавания территорий.

Руководитель Offshore Sensing Дэвид Педди.

Гаджет SB Met построила норвежская компания Offshore Sensing AS. Устройство отправилось в плавание из Ньюфаундленда (Канада) и пробыло в пути два с половиной месяца.

Ранее было зарегистрировано более 20 попыток пересечения Атлантики плавсредствами без участия человека. Все они заканчивались безуспешно — суда бесследно пропадали, ломались, попадали в рыболовные сети.

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Сергей Сурепин
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