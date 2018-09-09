Судно-беспилотник впервые пересекло Атлантический океан
Фото: © OFFSHORE SENSING
Новое устройство построила норвежская компания Offshore Sensing AS. Гаджет получил название SB Met.
Небольшое автоматическое судно потратило два с половиной месяца на то, чтобы пересечь Атлантический океан. Это первый случай, когда плавучее средство без участия человека целенаправленно пересекло Атлантику.
Мы доказали, что это возможно. Северная Атлантика — одна из самых тяжёлых для плавания территорий.
Руководитель Offshore Sensing Дэвид Педди.
Гаджет SB Met построила норвежская компания Offshore Sensing AS. Устройство отправилось в плавание из Ньюфаундленда (Канада) и пробыло в пути два с половиной месяца.
Ранее было зарегистрировано более 20 попыток пересечения Атлантики плавсредствами без участия человека. Все они заканчивались безуспешно — суда бесследно пропадали, ломались, попадали в рыболовные сети.