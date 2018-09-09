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Опубликовано 9 сентября 2018, 17:45

Браузер Opera позволит отправлять криптовалюту в виде котов

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Широкое распространение цифровой валюты заставило разработчиков браузера расширить опции в этом сегменте.

В Opera хотят упростить жизнь людям, которые изменили подход к криптовалюте. У браузера есть своя версия электронного кошелька для цифровых денег — разработчики постоянно расширяют его возможности.

Очередным нововведением будут уведомления о транзакциях, показывающие изменения баланса на счёте. Вместе с этим Opera предоставит возможность отправки криптовалютных коллекционных предметов прямо из кошелька.

Напомним, игра CriptoKitties предлагает пользователям купить своего кота за Ethereum, чтобы в дальнейшем разводить потомство и продавать его другим людям в Сети. Opera планирует внедрить возможность передачи коллекционных предметов напрямую, без сторонних приложений.

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Сергей Сурепин
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