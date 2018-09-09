Браузер Opera позволит отправлять криптовалюту в виде котов

Широкое распространение цифровой валюты заставило разработчиков браузера расширить опции в этом сегменте.

В Opera хотят упростить жизнь людям, которые изменили подход к криптовалюте. У браузера есть своя версия электронного кошелька для цифровых денег — разработчики постоянно расширяют его возможности.

Очередным нововведением будут уведомления о транзакциях, показывающие изменения баланса на счёте. Вместе с этим Opera предоставит возможность отправки криптовалютных коллекционных предметов прямо из кошелька.