Браузер Opera позволит отправлять криптовалюту в виде котов
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Широкое распространение цифровой валюты заставило разработчиков браузера расширить опции в этом сегменте.
В Opera хотят упростить жизнь людям, которые изменили подход к криптовалюте. У браузера есть своя версия электронного кошелька для цифровых денег — разработчики постоянно расширяют его возможности.
Очередным нововведением будут уведомления о транзакциях, показывающие изменения баланса на счёте. Вместе с этим Opera предоставит возможность отправки криптовалютных коллекционных предметов прямо из кошелька.
Напомним, игра CriptoKitties предлагает пользователям купить своего кота за Ethereum, чтобы в дальнейшем разводить потомство и продавать его другим людям в Сети. Opera планирует внедрить возможность передачи коллекционных предметов напрямую, без сторонних приложений.