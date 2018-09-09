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Опубликовано 9 сентября 2018, 17:26

Microsoft выпустит контроллер для любителей есть во время игры

Фото: &copy;&nbsp;XBOX AUSTRALIA

Фото: © XBOX AUSTRALIA

Разработчики решили порадовать поклонников популярного шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Компания Microsoft анонсировала тематический контроллер в честь полноценного выхода PlayerUnknown’s Battlegrounds на Xbox One. Его особенность — жироотталкивающее покрытие.

Новый контроллер отлично подойдёт для тех геймеров, которые не делают паузу между игрой и принятием пищи. Вместе с этим компания опубликовала специальное видео, в котором показала контроллер и его особенные свойства.

Гаджет Xbox PUBG Greaseproof 1.0 выйдет в ограниченном тираже. Всего будет 220 штук.

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Сергей Сурепин
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