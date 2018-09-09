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Опубликовано 9 сентября 2018, 17:55

Сценарист "Симпсонов" обнаружил ошибку в старом эпизоде мультсериала

Фото: &copy; twitter@Matt Selman

Фото: © twitter@Matt Selman

Аниматоры по ошибке добавили в кадр на тот момент ещё не существующего персонажа.

Сценарист и продюсер "Симпсонов" Мэтт Селман обнаружил в эпизоде "С Мэгги будет трое" ошибку анимации. Оказалось, что в этой серии Мардж и Гомер рассказывают детям, как те появились на свет.

В одной из сцен, когда Мардж была беременна Мэгги, на заднем плане видна фотография ещё не рождённой девочки. Нынешний шоураннер мультсериала Эл Джин написал в ответ: "Канон уничтожен!"

Бывший сценарист "Симпсонов" Билл Окли, который сейчас работает над сериалом Мэтта Грейнинга "Разочарование", подключился к беседе. Он в шутку заявил, что объяснение этой ошибки можно будет найти в пятом сезоне сериала "Разочарование".

Напомним, 13-й сезон "Симпсонов" начинается 30 сентября.

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Сергей Сурепин
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