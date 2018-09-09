Сценарист "Симпсонов" обнаружил ошибку в старом эпизоде мультсериала
Фото: © twitter@Matt Selman
Аниматоры по ошибке добавили в кадр на тот момент ещё не существующего персонажа.
Сценарист и продюсер "Симпсонов" Мэтт Селман обнаружил в эпизоде "С Мэгги будет трое" ошибку анимации. Оказалось, что в этой серии Мардж и Гомер рассказывают детям, как те появились на свет.
Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp— Matt Selman (@mattselman) September 5, 2018
В одной из сцен, когда Мардж была беременна Мэгги, на заднем плане видна фотография ещё не рождённой девочки. Нынешний шоураннер мультсериала Эл Джин написал в ответ: "Канон уничтожен!"
@TheSimpsons Canon is is ruins!— Al Jean (@AlJean) September 5, 2018
Бывший сценарист "Симпсонов" Билл Окли, который сейчас работает над сериалом Мэтта Грейнинга "Разочарование", подключился к беседе. Он в шутку заявил, что объяснение этой ошибки можно будет найти в пятом сезоне сериала "Разочарование".
This will be explained in the 5th season of @Disenchanment and may involve Fry and Leela but I cannot say anymore— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) September 5, 2018
Напомним, 13-й сезон "Симпсонов" начинается 30 сентября.