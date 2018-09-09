Новая игра про Человека-паука стала самой успешной

Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4 оказалась самой высокооценённой консольной игрой про супергероя.

Игра Marvel’s Spider-Man вышла 7 сентября эксклюзивно для консоли PlayStation 4. Игра уже успела стать успешной и понравиться критикам.

Уже 94 обозревателя оценили новинку в среднем на 87 баллов. Это сделало её самой высокооцененной игрой про Человека-паука в истории. Рейтинг на OpenCritic составляет 88 баллов из 100.

Что же касается предыдущих консольных релизов по вселенной Marvel, то у The Amazing Spider-Man 2 на PS4 было всего 50/100, The Amazing Spider-Man — 71/100, Spider-Man: Edge of Time — 58/100, Spider-Man: Web of Shadows — 67/100. Также ранее 87 баллов получала игра про Человека-паука 2000 года выпуска, однако у неё было только 19 рецензий.