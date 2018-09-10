Иммунитета нет. Россиян предупреждают о двух новых штаммах гриппа
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В ближайшее время россиян настигнут новые штаммы гриппа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
— В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, — говорится в заявлении.
По информации ведомства, иммунитет россиян к этим вирусам не сформирован, так как в прошлом году от них не было вакцинации.
Напомним, в Москве с 20 августа до 28 октября проходит масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Пункты, где можно сделать прививку, работают во всех городских поликлиниках, центрах госуслуг "Мои документы", возле ж/д станций, метро и МЦК, а также впервые в некоторых столичных торговых центрах.