В ближайшее время россиян настигнут новые штаммы гриппа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

— В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, — говорится в заявлении.

По информации ведомства, иммунитет россиян к этим вирусам не сформирован, так как в прошлом году от них не было вакцинации.