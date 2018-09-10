Единороссы лидируют на довыборах в ГД во всех округах, где выдвигались

Кандидаты от "Единой России" лидируют на дополнительных выборах в Госдуму во всех одномандатных округах, где партия выдвинула своих кандидатов, — в пяти из семи, сообщает РИА "Новости".

В Балашовском округе в Саратовской области лидирует кандидат от "Единой России" Евгений Примаков (64,87%), в Центральном одномандатном округе (Калининградская область) на первом месте единоросс Александр Ярошук (42,17%), в Нижегородском одномандатном округе лидер — кандидат от "Единой России" Дмитрий Сватковский (49,64%).

В Самарском округе за Александра Хинштейна, который также был выдвинут "Единой Россией", проголосовало 55,96% избирателей.

В Заволжском округе Тверской области кандидат от ЕР Сергей Веремеенко набирает 36,14% голосов — больше, чем его соперники от КПРФ, ЛДПР, СР, Партии пенсионеров и "Коммунистов России".

А вот в двух оставшихся округах, где проходили довыборы в Госдуму, лидируют кандидаты от ЛДПР и КПРФ. В Амурском округе это Андрей Кузьмин (ЛДПР, 31,84%), в Саратовском округе — Ольга Алимова (КПРФ, 45,67%).