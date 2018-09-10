Самый богатый китаец уйдёт на пенсию в 2019 году

Руководитель и основатель Alibaba планирует заниматься образовательными проектами и благотворительностью.

8 сентября появилась информация о том, что основатель Alibaba Джек Ма собрался уйти на пенсию. Оказалось, что самый богатый китаец в мире оставит должность председателя правления 10 сентября 2019 года — в 20-летнюю годовщину компании и в день своего 55-летия. Также в этот день в Китае отмечают День учителя.

Сегодня 19-летие Alibaba. Я с волнением объявляю, что ровно через год, то есть 10 сентября 2019 года, в 20-ю годовщину компании я больше не буду исполнять обязанности председателя совета правления корпорации Alibaba Group. Джек Ма

Должность председателя правления займёт нынешний CEO компании Чжан Юн. Также Ма заявил, что он будет помогать Юну в передаче управления компанией. После 10 сентября 2019 года 54-летний Джек Ма продолжит оставаться членом совета директоров вплоть до годового совета акционеров 2020 года.

На пенсии Ма планирует заниматься благотворительностью. В частности, он будет помогать образовательным проектам. Состояние Ма — $36,6 млрд, что делает его богатейшим китайцем в мире.