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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 07:13

Apple получила "Эмми" за караоке в машине

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Победу американской корпорации удалось одержать в номинации Outstanding Short Form Variety Series.

Популярное шоу Carpool Karaoke получило награду "Эмми" в категории Outstanding Short Form Variety Series. Производством шоу занимается американская корпорация Apple.

Проект конкурировал со следующими шоу: The Daily Show и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Награждение провели в ночь на 10 сентября. Для Apple это первая награда в этой категории — попытки команды из Купертино создания фильмов и сериалов начали приносить свои плоды.

При этом ранее Apple уже получала "Эмми", но техническую: в 2001 году компанию отметили за роль в разработке FireWire — высокоскоростного порта для передачи данных между устройствами. В 2014 году Apple получила награду за самый выдающийся рекламный ролик года, а в 2016 году — за работу над Siri в качестве инструмента для ТВ-навигации.

Напомним, компания дебютировала с шоу Carpool Karaoke в 2017 году. Изначально творчество Apple восприняли в штыки, однако компания продолжала снимать шоу. Его создатель — Джеймс Корден — даже снялся в рекламе Apple Music.

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Сергей Сурепин
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