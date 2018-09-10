Apple получила "Эмми" за караоке в машине

Проект конкурировал со следующими шоу: The Daily Show и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Награждение провели в ночь на 10 сентября. Для Apple это первая награда в этой категории — попытки команды из Купертино создания фильмов и сериалов начали приносить свои плоды.

При этом ранее Apple уже получала "Эмми", но техническую: в 2001 году компанию отметили за роль в разработке FireWire — высокоскоростного порта для передачи данных между устройствами. В 2014 году Apple получила награду за самый выдающийся рекламный ролик года, а в 2016 году — за работу над Siri в качестве инструмента для ТВ-навигации.