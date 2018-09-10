Учёные создали препарат для лечения гриппа за один день

Новый противовирусный препарат показал перспективу в лечении острого неосложнённого гриппа у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.

Группа учёных из США создала новое лекарство. Оно способно не только быстро справляться с вирусом, но и делать это практически без побочных эффектов.

Медикамент получил название балоксавир-марбоксил. Он эффективен даже против резистентных форм вируса гриппа. Помимо того, новый препарат значительно сокращает продолжительность симптомов и быстрее известных аналогов выводит вирус из организма.

В Японии и США учёные уже завершили первую фазу клинических испытаний препарата. Его тестировали на неосложнённой форме гриппа. Эффект от балоксавир-марбоксила был аналогичен пятидневному курсу приёма озелтамивира, однако проявлялся он намного быстрее. В среднем продолжительность симптомов гриппа была на 23–28 часов (а в некоторых случаях до 48 часов) короче у людей, принимавших препарат в ходе клинических испытаний.