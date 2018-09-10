Авторы новой игры про Лару Крофт выпустили заключительное видео

В новом ролике разработчики Shadow of the Tomb Raider решили показать, что нас ждёт в блокбастере.

Заключительная часть новой трилогии Tomb Raider (серия игр про Лару Крофт) выйдет уже на этой неделе. Игра будет доступна 12 сентября обладателям расширенного издания, а 14 сентября — всем остальным.

В честь скорого выхода игры разработчики Shadow of the Tomb Raider опубликовали новый трейлер. Видео посвящено завязке истории, в которой Лара выступает отчасти злодейкой. Своими действиями она запускает отсчёт до настоящего апокалипсиса.