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Опубликовано 10 сентября 2018, 10:20

Авторы новой игры про Лару Крофт выпустили заключительное видео

Скриншот видео&nbsp;PlayHDGaming

Скриншот видео PlayHDGaming

В новом ролике разработчики Shadow of the Tomb Raider решили показать, что нас ждёт в блокбастере.

Заключительная часть новой трилогии Tomb Raider (серия игр про Лару Крофт) выйдет уже на этой неделе. Игра будет доступна 12 сентября обладателям расширенного издания, а 14 сентября — всем остальным.

В честь скорого выхода игры разработчики Shadow of the Tomb Raider опубликовали новый трейлер. Видео посвящено завязке истории, в которой Лара выступает отчасти злодейкой. Своими действиями она запускает отсчёт до настоящего апокалипсиса.

В новом видео можно увидеть несколько новых действующих лиц, а также красивые места, в которых побывают игроки во время приключений Лары Крофт.

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Сергей Сурепин
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