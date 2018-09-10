NASA показало панораму Марса во время пыльной бури

На снимках, которые были опубликованы американским космическим ведомством, можно увидеть и сам Curiosity.

Космическое агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса. На этот раз на видео можно увидеть планету во время пыльной бури.

Кадры сделал марсоход Curiosity. В этот момент он находился на горном хребте Веры Рубин. Панорама позволяет увидеть не только окружающую местность, но и слой пыли, который осел на ровере во время непогоды.