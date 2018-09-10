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Опубликовано 10 сентября 2018, 10:30

NASA показало панораму Марса во время пыльной бури

Скриншот видео&nbsp;NASA Jet Propulsion Laboratory
Скриншот видео NASA Jet Propulsion Laboratory

На снимках, которые были опубликованы американским космическим ведомством, можно увидеть и сам Curiosity.

Космическое агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса. На этот раз на видео можно увидеть планету во время пыльной бури.

Кадры сделал марсоход Curiosity. В этот момент он находился на горном хребте Веры Рубин. Панорама позволяет увидеть не только окружающую местность, но и слой пыли, который осел на ровере во время непогоды.

По словам Ашвина Васавады, научного сотрудника проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, марсоход никогда не сталкивался с таким количеством изменений цвета и фактуры. На панораме различим корпус аппарата, покрытый слоем пыли, а также марсианская область Стоер, где ровер проведёт в ближайшее время бурение грунта.

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Сергей Сурепин
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