NASA показало панораму Марса во время пыльной бури
На снимках, которые были опубликованы американским космическим ведомством, можно увидеть и сам Curiosity.
Космическое агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса. На этот раз на видео можно увидеть планету во время пыльной бури.
Кадры сделал марсоход Curiosity. В этот момент он находился на горном хребте Веры Рубин. Панорама позволяет увидеть не только окружающую местность, но и слой пыли, который осел на ровере во время непогоды.
По словам Ашвина Васавады, научного сотрудника проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, марсоход никогда не сталкивался с таким количеством изменений цвета и фактуры. На панораме различим корпус аппарата, покрытый слоем пыли, а также марсианская область Стоер, где ровер проведёт в ближайшее время бурение грунта.