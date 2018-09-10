Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Российский лидер, как ожидается, проведёт переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.

Российский лидер Владимир Путин прибыл во Владивосток, где будет участвовать в Восточном экономическом форуме, а также проводить ряд международных переговоров. В пресс-службе Кремля отметили, что рабочая поездка Путина в Приморский край пройдёт с 10 по 12 сентября.

Как ожидается, 10 сентября российский лидер познакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов во Владивостоке и проведёт заседание президиума Госсовета, которое посвящено реализации майского указа в том, что касается опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

Тогда же российский лидер проведёт переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ. Как отмечается, будет обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным темам. Кроме того, Путин и Абэ планируют посетить двигателестроительный завод "Мазда соллерс".