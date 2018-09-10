Обновление WhatsApp станет подарком для хакеров и мошенников

Пользователи, которые ценят свою конфиденциальность, будут шокированы последними изменениями.

Разработчики WhatsApp решили обновить своё приложение. Пользователей уже предупредили об огромных изменениях, которые вызывают опасения в отношении защиты персональных данных.

Согласно новой политике, которую приняли в WhatsApp, у злоумышленников будет возможность доступа к приватной переписке, фото и видеофайлам пользователей чата. Изменения стали частью сделки между Goolge и WhatsApp.