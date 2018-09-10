Обновление WhatsApp станет подарком для хакеров и мошенников
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Пользователи, которые ценят свою конфиденциальность, будут шокированы последними изменениями.
Разработчики WhatsApp решили обновить своё приложение. Пользователей уже предупредили об огромных изменениях, которые вызывают опасения в отношении защиты персональных данных.
Согласно новой политике, которую приняли в WhatsApp, у злоумышленников будет возможность доступа к приватной переписке, фото и видеофайлам пользователей чата. Изменения стали частью сделки между Goolge и WhatsApp.
Дело в том, что после обновления Google Drive появится резервная копия учётных записей пользователей — это абсолютно бесплатно. На диск будут автоматически сохраняться фото, видео, файлы, а также переписка чатов пользователя. Таким образом, при взломе Google Drive, хакеры получат доступ к персональным данным приложения.