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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 10:45

Обновление WhatsApp станет подарком для хакеров и мошенников

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Пользователи, которые ценят свою конфиденциальность, будут шокированы последними изменениями.

Разработчики WhatsApp решили обновить своё приложение. Пользователей уже предупредили об огромных изменениях, которые вызывают опасения в отношении защиты персональных данных.

Согласно новой политике, которую приняли в WhatsApp, у злоумышленников будет возможность доступа к приватной переписке, фото и видеофайлам пользователей чата. Изменения стали частью сделки между Goolge и WhatsApp.

Дело в том, что после обновления Google Drive появится резервная копия учётных записей пользователей — это абсолютно бесплатно. На диск будут автоматически сохраняться фото, видео, файлы, а также переписка чатов пользователя. Таким образом, при взломе Google Drive, хакеры получат доступ к персональным данным приложения.

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Сергей Сурепин
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