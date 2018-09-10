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Опубликовано 10 сентября 2018, 07:40

В Сети появились новые фотографии iPhone Xc

Фото &copy; Twitter/@NastiaRubya

Фото © Twitter/@NastiaRubya

Презентация компании Apple, в рамках которой нам обещают показать новый гаджет, пройдёт 12 сентября.

В Сети появились новые фотографии iPhone Xc. Согласно слухам, нас ждёт бюджетная версия iPhone X — гаджет получит 6,1-дюймовый дисплей и дисплей с IPS-матрицей.

Всего за несколько дней до презентации фотографиями нового гаджета поделился один из авторов утечек Бэн Гескин. Судя по фотографиям, iPhone Xc будет чем-то средним между обновлённым iPhone 8 Plus, iPhone 5c и iPhone X. Само собой, цена должна быть ниже остальных — предполагается, что новый смартфон будет стоить 700–860 долларов.

Напомним, презентацию новых iPhone компания Apple проведёт 12 сентября.

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Сергей Сурепин
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