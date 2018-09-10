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Опубликовано 10 сентября 2018, 10:55

Microsoft отсрочила "смерть" Windows 7

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

Американская корпорация готова поддерживать операционную систему ещё как минимум до 2023 года.

Компания Microsoft решила поддерживать операционную систему Windows 7 на три года дольше запланированного. Изначально поддержка Windows 7 должна была закончиться 14 января 2020 года.

Дело в том, что Windows 7 всё ещё остаётся самой популярной операционной системой. Продлённая расширенная поддержка будет доступна для пользователей Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise. Все они — участники программы корпоративного лицензирования Microsoft.

Поддержка будет платной — цена будет взиматься за каждое отдельное устройство и повышаться с каждым годом. Решение Microsoft также означает, что пользователи Office 365 ProPlus продолжат получать обновления программы на компьютерах под управлением Windows 7 до 2023 года.

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Сергей Сурепин
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