Microsoft отсрочила "смерть" Windows 7

Американская корпорация готова поддерживать операционную систему ещё как минимум до 2023 года.

Компания Microsoft решила поддерживать операционную систему Windows 7 на три года дольше запланированного. Изначально поддержка Windows 7 должна была закончиться 14 января 2020 года.

Дело в том, что Windows 7 всё ещё остаётся самой популярной операционной системой. Продлённая расширенная поддержка будет доступна для пользователей Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise. Все они — участники программы корпоративного лицензирования Microsoft.