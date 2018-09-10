Мерил Стрип пришла на теннисный турнир и стала героем мемов
Популярная актриса пришла на US Open, чтобы поболеть за теннисистов, но переживала за них, как за своих детей.
Мерил Стрип настолько сильно переживала за спортсменов Новака Джоковича и Хуана Мартина дель Потро на трибунах финальной игры US Open, что её выражение лица стало мемом. Игра проходила 9 сентября, победителем стал Джокович.
Meryl Streep is in the house! #USopen pic.twitter.com/F8QGsxpuX4— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) September 9, 2018
За кого именно болела Стрип — сложно сказать. Но делала это актриса от всего сердца. Сначала Стрип просто радовалась, что попала на игру, а после передавала привет комментаторам матча, когда слышала, что они обсуждают её.
NEW|| Meryl at the Us open— Central Meryl Streep (@cmerylstreep) September 10, 2018
Hilarious moment as Meryl Streep realizes they’re taking about her on the air .
Crédit @bballbreakdown #merylstreep #dongummer #henrygummer pic.twitter.com/WEpbyyocbD
Кроме того, Стрип была настолько впечатлена игрой, что во время матча стала пародировать популярный эмодзи.
Meryl Streep's latest role is the emoji#USOpen pic.twitter.com/8v6Xr1161U— SB Nation (@SBNation) September 9, 2018