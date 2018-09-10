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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 10:25

Мерил Стрип пришла на теннисный турнир и стала героем мемов

Фото &copy; Twitter/@SBNation
Фото © Twitter/@SBNation

Популярная актриса пришла на US Open, чтобы поболеть за теннисистов, но переживала за них, как за своих детей.

Мерил Стрип настолько сильно переживала за спортсменов Новака Джоковича и Хуана Мартина дель Потро на трибунах финальной игры US Open, что её выражение лица стало мемом. Игра проходила 9 сентября, победителем стал Джокович.

За кого именно болела Стрип — сложно сказать. Но делала это актриса от всего сердца. Сначала Стрип просто радовалась, что попала на игру, а после передавала привет комментаторам матча, когда слышала, что они обсуждают её.

Кроме того, Стрип была настолько впечатлена игрой, что во время матча стала пародировать популярный эмодзи.

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Сергей Сурепин
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