Песков рассказал, на какие технологии РФ нужно сделать ставку в ближайшие годы

На ближайшем горизонте надо обратить внимание на "цифровизацию процессов в банках, телекомах, госуправлении", применение big data, ИИ и прочего, отметил он.

Спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума рассказал, на какие отечественные технологии стоит сделать ставку в ближайшие пять — двадцать лет. Его слова приводит РИА "Новости".

Он напомнил, что в нацпроекте по цифровой экономике прописана программа технических заделов.

— Это программа поддержки частных инвестиций в науку и исследования при помощи создания лидирующих исследовательских центров, через поддержку центров компетенции по сквозным технологиям, то есть по тем технологиям, которые станут для нас критически важными как в ближайшие пять лет, так и на горизонте 15–20 лет, — подчеркнул Песков.

Специальный представитель президента отметил, что на ближайшем горизонте необходимо делать ставку на "цифровизацию процессов в банках, телекомах, госуправлении", на применение big data, ИИ, беспроводную связь и прочее.

— Это те технологии, в зависимости от освоения которых мы как страна либо станем успешными на горизонте до 2024 года, либо нет, — резюмировал Песков.

По его словам, на горизонте пяти-десяти лет России надо будет сосредоточиться на таких технологиях, как "новые материалы, компактные источники энергии, компьютерное моделирование и 3D-печать", а на горизонте 20 и более лет — обратить внимание на квантовые коммуникации и компьютеры, генетику и управление биологическими объектами.