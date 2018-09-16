Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября 2018, 13:15

Модель с синдромом Дауна осуществила детскую мечту, приняв участие в Неделе моды

21-летняя испанская модель Мариан Авила исполнила свою детскую мечту, приняв участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Девушка с синдромом Дауна стала участницей модного показа благодаря личному приглашению дизайнера Талиши Уайт, сообщает Associated Press.

У Мариан Авилы из Бенидорма — синдромом Дауна, но это не помешало ей стать моделью и принять участие в модных фотосессиях в родной Испании.

Фото: instagram.com/marianavilamodel

Фото: instagram.com/marianavilamodel

Но главной мечтой девушки оставалось участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом модель рассказала на своей странице в соцсети, и вскоре с ней связалась дизайнер Талиша Уайт. Она попросила Мариан поучаствовать в двух своих показах, и та с радостью согласилась.

Фото: instagram.com/marianavilamodel

Фото: instagram.com/marianavilamodel

Отметим, что Мариан — не единственная особенная модель на показах Талиши Уайт. Кроме неё в дефиле приняли участие девушка на инвалидной коляске и ещё одна девочка с синдромом Дауна.

Фото: instagram.com/marianavilamodel

Фото: instagram.com/marianavilamodel

Я хотела показать, что существует больше одного типа женской красоты

Талиша Уайт

BannerImage
Татьяна Кондратьева
  • Wow
  • Неделя моды
  • синдромдауна
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar