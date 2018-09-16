Модель с синдромом Дауна осуществила детскую мечту, приняв участие в Неделе моды
21-летняя испанская модель Мариан Авила исполнила свою детскую мечту, приняв участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Девушка с синдромом Дауна стала участницей модного показа благодаря личному приглашению дизайнера Талиши Уайт, сообщает Associated Press.
У Мариан Авилы из Бенидорма — синдромом Дауна, но это не помешало ей стать моделью и принять участие в модных фотосессиях в родной Испании.
Фото: instagram.com/marianavilamodel
Но главной мечтой девушки оставалось участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом модель рассказала на своей странице в соцсети, и вскоре с ней связалась дизайнер Талиша Уайт. Она попросила Мариан поучаствовать в двух своих показах, и та с радостью согласилась.
Фото: instagram.com/marianavilamodel
Отметим, что Мариан — не единственная особенная модель на показах Талиши Уайт. Кроме неё в дефиле приняли участие девушка на инвалидной коляске и ещё одна девочка с синдромом Дауна.
Фото: instagram.com/marianavilamodel
Я хотела показать, что существует больше одного типа женской красоты