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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 08:33

Путин попросил министров "выступать покороче" на заседании Госсовета

Заседание президиума Госсовета на ВЭФ. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Заседание президиума Госсовета на ВЭФ. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Также глава государства призвал не останавливаться в своих выступлениях на том, чего пока не удалось сделать.

Президент России Владимир Путин попросил участников президиума Госсовета выступать покороче. Это произошло после 12-минутного выступления на заседании министра транспорта Евгения Дитриха.

— Я прошу коллег: покороче, — сказал Путин.

Российский лидер находится с рабочим визитом во Владивостоке с 10 по 12 сентября, где участвует в работе IV Восточного экономического форума.

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Артём Андреев
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