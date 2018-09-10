Путин попросил министров "выступать покороче" на заседании Госсовета
Заседание президиума Госсовета на ВЭФ. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
Также глава государства призвал не останавливаться в своих выступлениях на том, чего пока не удалось сделать.
Президент России Владимир Путин попросил участников президиума Госсовета выступать покороче. Это произошло после 12-минутного выступления на заседании министра транспорта Евгения Дитриха.
— Я прошу коллег: покороче, — сказал Путин.
Российский лидер находится с рабочим визитом во Владивостоке с 10 по 12 сентября, где участвует в работе IV Восточного экономического форума.