Смертник подорвал себя в здании Национальной нефтяной корпорации в Ливии

Какой-либо информации о погибших и пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало.

Взрыв произошёл в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации в городе Триполи в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, трое вооружённых людей атаковали штаб-квартиру компании. По предварительной информации, взрывной механизм привёл в действие террорист-смертник.

Данных о погибших и пострадавших на данный момент не поступало. Силовики страны заняли позиции около здания, оцепили все входы и выходы из него.