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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 12:02

Смертник подорвал себя в здании Национальной нефтяной корпорации в Ливии

Триполи, Ливия.&nbsp;Фото: &copy; Flickr/David Stanley

Триполи, Ливия. Фото: © Flickr/David Stanley

Какой-либо информации о погибших и пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало.

Взрыв произошёл в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации в городе Триполи в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, трое вооружённых людей атаковали штаб-квартиру компании. По предварительной информации, взрывной механизм привёл в действие террорист-смертник.

Данных о погибших и пострадавших на данный момент не поступало. Силовики страны заняли позиции около здания, оцепили все входы и выходы из него.

Напомним, в ливийской столице Триполи было ранее введено чрезвычайное положение из-за непрекращающихся ожесточённых столкновений.

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Анна Стрельцова
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