Новая консоль PlayStation 5 выйдет в конце 2019 года
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В Сети появилась очередная информация, которая касается появления на рынке новой игровой консоли.
Новая игровая консоль компании Sony — PlayStation 5 — будет анонсирована летом 2019 года. Гаджет покажут во время проведения выставки электронных развлечений E3 2019.
Согласно предварительной информации, официальный выход новой консоли ожидается в конце 2019 года. До этого сообщалось, что Sony планирует выпустить консоль не раньше 2020 года.
Напомним, что ранее геймеры нашли доказательства существования консоли PlayStation 5. Она получила название Erebus. Фанаты предполагают, что речь идёт о консоли нового поколения PlayStation 5. Упоминание Erebus обнаружили в списке платформ, которые поддерживают Unreal Engine 4. Также это название упоминается в других файлах движка.