Новая консоль PlayStation 5 выйдет в конце 2019 года

В Сети появилась очередная информация, которая касается появления на рынке новой игровой консоли.

Новая игровая консоль компании Sony — PlayStation 5 — будет анонсирована летом 2019 года. Гаджет покажут во время проведения выставки электронных развлечений E3 2019.

Согласно предварительной информации, официальный выход новой консоли ожидается в конце 2019 года. До этого сообщалось, что Sony планирует выпустить консоль не раньше 2020 года.