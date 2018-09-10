"Любят за щедрость души". Путин поздравил актёра Костолевского с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил актёра театра и кино Игоря Костолевского с 70-летием, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил верность юбиляра профессии, а также его "творческую неуспокоенность".

— Вы ярко проявили себя в кинематографе и на театральной сцене, заслужили высокое признание коллег и зрителей. Они ценят и искренне любят вас за щедрость души и таланта, за творческую неуспокоенность и верность актёрской профессии, которой посвятили жизнь, — говорится в сообщении.