Анонимный браузер Tor появился на Android
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Ранее основным вариантом для использования протокола TOR был сторонний Android-браузер Orfox.
Организация Tor Project опубликовала в магазине Google Play альфа-версию официального клиента браузера Tor. Вместе с этим для скачивания с официального сайта доступен APK-файл. Пользователей предупреждают о раннем статусе разработки и наличии багов, которые исправят в будущих релизах.
До этого основным способом для использования протокола TOR был сторонний Android-браузер Orfox. Группа Guardian Project, которая работала над ним, решила отказаться от дальнейшей разработки Orfox на фоне выпуска официального клиента.
Сейчас для работы Tor Browser требует установку ещё одного приложения — Orbot. Это прокси-программа, позволяющая браузеру обнаружить соединение с Tor-сетью. В будущем разработчики обещают снять это ограничение.