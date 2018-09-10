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Опубликовано 10 сентября 2018, 11:18

Анонимный браузер Tor появился на Android

Фото &copy;&nbsp;Google Inc

Фото © Google Inc

Ранее основным вариантом для использования протокола TOR был сторонний Android-браузер Orfox.

Организация Tor Project опубликовала в магазине Google Play альфа-версию официального клиента браузера Tor. Вместе с этим для скачивания с официального сайта доступен APK-файл. Пользователей предупреждают о раннем статусе разработки и наличии багов, которые исправят в будущих релизах.

До этого основным способом для использования протокола TOR был сторонний Android-браузер Orfox. Группа Guardian Project, которая работала над ним, решила отказаться от дальнейшей разработки Orfox на фоне выпуска официального клиента.

Сейчас для работы Tor Browser требует установку ещё одного приложения — Orbot. Это прокси-программа, позволяющая браузеру обнаружить соединение с Tor-сетью. В будущем разработчики обещают снять это ограничение.

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Сергей Сурепин
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