Анонимный браузер Tor появился на Android

Ранее основным вариантом для использования протокола TOR был сторонний Android-браузер Orfox.

Организация Tor Project опубликовала в магазине Google Play альфа-версию официального клиента браузера Tor. Вместе с этим для скачивания с официального сайта доступен APK-файл. Пользователей предупреждают о раннем статусе разработки и наличии багов, которые исправят в будущих релизах.

До этого основным способом для использования протокола TOR был сторонний Android-браузер Orfox. Группа Guardian Project, которая работала над ним, решила отказаться от дальнейшей разработки Orfox на фоне выпуска официального клиента.