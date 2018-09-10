Кайли Дженнер надела латексное платье и повторила образ Ким Кардашьян
Instagram-звезда решила пойти по стопам своей старшей сестры, которая по совместительству является популярной светской львицей.
Мода на латекс началась пару лет назад. Причём на спрос особенно повлияла Ким Кардашьян, звезда "Инстаграма" и супруга популярного американского рэпера Канье Уэста.
September 10, 2018
Вслед за ней с недавних пор к нарядам из этого материала пристрастилась Кайли Дженнер — её младшая сестра. На днях папарацци засняли звезду у входа в бар The Nice Guy в Голливуде.
Для вечерней прогулки Дженнер выбрала образ почти идентичный тому, в котором её сестра Ким появилась на публике в 2016 году. Кайли предстала перед фотокамерами в обтягивающем латексном платье оттенка человеческой кожи, который очень напоминает цвет платья её сестры.