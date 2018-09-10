Кайли Дженнер надела латексное платье и повторила образ Ким Кардашьян

Instagram-звезда решила пойти по стопам своей старшей сестры, которая по совместительству является популярной светской львицей.

Мода на латекс началась пару лет назад. Причём на спрос особенно повлияла Ким Кардашьян, звезда "Инстаграма" и супруга популярного американского рэпера Канье Уэста.

Вслед за ней с недавних пор к нарядам из этого материала пристрастилась Кайли Дженнер — её младшая сестра. На днях папарацци засняли звезду у входа в бар The Nice Guy в Голливуде.