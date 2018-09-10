Путин заявил о готовности развивать отношения с Японией на основе добрососедства
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
По словам главы государства, Токио для Москвы является важным и надёжным партнёром.
Россия намерена развивать взаимодействие с Японией на основе взаимного уважения и добрососедства, заявил президент Владимир Путин.
— Настроены развивать российско-японское взаимодействие на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и обоюдного учёта интересов, — сказал Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.
Президент также поблагодарил японских партнёров за "интерес к развитию взаимовыгодного сотрудничества и стремление расширять контакты в политике, экономике и гуманитарной сфере".
Напомним, лидеры России и Японии сегодня посетили завод по производству двигателей Mazda, после чего провели двустороннюю встречу на полях Восточного экономического форума.