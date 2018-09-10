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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 12:38

Путин заявил о готовности развивать отношения с Японией на основе добрососедства

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

По словам главы государства, Токио для Москвы является важным и надёжным партнёром.

Россия намерена развивать взаимодействие с Японией на основе взаимного уважения и добрососедства, заявил президент Владимир Путин.

— Настроены развивать российско-японское взаимодействие на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и обоюдного учёта интересов, — сказал Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.

Президент также поблагодарил японских партнёров за "интерес к развитию взаимовыгодного сотрудничества и стремление расширять контакты в политике, экономике и гуманитарной сфере".

Напомним, лидеры России и Японии сегодня посетили завод по производству двигателей Mazda, после чего провели двустороннюю встречу на полях Восточного экономического форума.

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Артём Андреев
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