15 миллионов лайков за 3 фото. Дети Кардашьян и Дженнер покорили Instagram

Пользователи социальных сетей с радостью отреагировали на снимки, где изображены дети звёзд.

Звёзды американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" собрали за прошедшие выходные более 15 миллионов лайков в "Инстаграме". Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашьян добились этого благодаря фотографиям своих детей в соцсети.

Сёстры накануне опубликовали на своих личных страницах в популярном фотоприложении новые семейные кадры с детьми. Речь идёт о малышках Чикаго, Тру и Сторми Вебстер. Ким Кардашьян поделилась фотографией своей дочери Чикаго Уэст, которая была изображена на снимке с дочкой её сестры Хлои — Тру. Фото набрало более 4,5 миллиона лайков.

Хлои Кардашьян также опубликовала в Сети фото своей маленькой дочери. Фото, на котором она позировала со своей дочкой Тру и мамой Крис Дженнер, набрало 4,7 миллиона лайков.