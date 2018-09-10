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Опубликовано 10 сентября 2018, 14:55

15 миллионов лайков за 3 фото. Дети Кардашьян и Дженнер покорили Instagram

Фото: &copy; instagram@khloekardashian

Фото: © instagram@khloekardashian

Пользователи социальных сетей с радостью отреагировали на снимки, где изображены дети звёзд.

Звёзды американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" собрали за прошедшие выходные более 15 миллионов лайков в "Инстаграме". Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашьян добились этого благодаря фотографиям своих детей в соцсети.

Сёстры накануне опубликовали на своих личных страницах в популярном фотоприложении новые семейные кадры с детьми. Речь идёт о малышках Чикаго, Тру и Сторми Вебстер. Ким Кардашьян поделилась фотографией своей дочери Чикаго Уэст, которая была изображена на снимке с дочкой её сестры Хлои — Тру. Фото набрало более 4,5 миллиона лайков.

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I got this True

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Хлои Кардашьян также опубликовала в Сети фото своей маленькой дочери. Фото, на котором она позировала со своей дочкой Тру и мамой Крис Дженнер, набрало 4,7 миллиона лайков.

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Trying to do our best Cardi B

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

Кайли Дженнер опубликовала короткое видео со своей дочерью Сторми. Видео посмотрели более 22 миллионов раз, ролик набрал 6,5 миллиона лайков.

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love you so much it hurts

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Сергей Сурепин
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