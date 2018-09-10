При взрыве в здании Национальной нефтяной корпорации в Ливии погибли двое
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Десятки человек пострадали от взрыва и от образовавшегося дыма, все они были госпитализированы.
В результате произошедшего сегодня, 10 сентября, теракта в здании Национальной нефтяной корпорации в ливийском Триполи погибло два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника пресс-службы управления по делам раненых Малека Марсита.
Выживших сотрудников компании от террористов спас спецназ, подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что десятки человек пострадали от взрыва и от образовавшегося дыма. Все пострадавшие были госпитализированы.
Как ранее сообщал Лайф, террорист-смертник совершил самоподрыв в здании ливийской Национальной нефтяной корпорации в Триполи.