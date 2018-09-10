"Мало не покажется!" В ГД предостерегли США от удара по российским военным в САР

В нижней палате российского парламента подчеркнули, что данные о разрешении Асада использовать хлорин — это ложь и провокация.

Зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин осудил намерение американских властей ударить по подразделениям Ирана, РФ и правительственных войск САР, находящихся в провинции Идлиб. Об этом сообщает НСН.

По мнению парламентария, если будет хоть один пострадавший со стороны российского подразделения, мало не покажется тому, кто нанесёт этот удар. Швыткин предостерёг "горячие головы" от таких решений, хотя и выразил крайне сильные сомнения в сценарии такого рода.

Депутат подчеркнул, информация о том, что глава Сирии Башар Асад разрешил использовать для атаки на террористов хлорин, — это ложь и провокация.

— Он (Башар Асад. — Прим. ред.) не самоубийца, чтобы отдавать такие приказы, не боясь смертоубийства со стороны государств западной коалиции, а боясь своего народа, если уж так рассуждать, — подчеркнул депутат.

Швыткин напомнил, что армия Сирии во главе с ВКС России и другими подразделениями сейчас обеспечивает безусловное уничтожение террористов.