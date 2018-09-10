Зюганов призвал включить Донбасс в состав России

— Что касается Донбасса, я на месте президента принял бы (его в состав РФ. — Прим. Лайфа) немедленно. Первое — признаем Донецкую, Луганскую республики, так же как в своё время было с Южной Осетией и Абхазией, — приводит РИА "Новости" заявление Зюганова, сделанное на пресс-конференции по итогам региональной избирательной кампании.