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Регион
Опубликовано 10 сентября 2018, 18:28

Зюганов призвал включить Донбасс в состав России

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

По мнению политика, ситуация, когда территорию обстреливают четыре года подряд, — ненормальная.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента РФ Владимира Путина признать Донбасс российской территорией.

— Что касается Донбасса, я на месте президента принял бы (его в состав РФ. — Прим. Лайфа) немедленно. Первое — признаем Донецкую, Луганскую республики, так же как в своё время было с Южной Осетией и Абхазией, — приводит РИА "Новости" заявление Зюганова, сделанное на пресс-конференции по итогам региональной избирательной кампании.

По его словам, если это произойдёт, то "бандитизм прекратится очень быстро".

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Артём Андреев
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