Зюганов призвал включить Донбасс в состав России
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
По мнению политика, ситуация, когда территорию обстреливают четыре года подряд, — ненормальная.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента РФ Владимира Путина признать Донбасс российской территорией.
— Что касается Донбасса, я на месте президента принял бы (его в состав РФ. — Прим. Лайфа) немедленно. Первое — признаем Донецкую, Луганскую республики, так же как в своё время было с Южной Осетией и Абхазией, — приводит РИА "Новости" заявление Зюганова, сделанное на пресс-конференции по итогам региональной избирательной кампании.
По его словам, если это произойдёт, то "бандитизм прекратится очень быстро".