Купальники забыли? Дизайнер выпустил на подиум моделей в бикини из изоленты
Дизайнер Джоэл Альварес представил на Неделе моды в Нью-Йорке коллекцию бикини, представляющих собой наклеенные на кожу полоски изоленты. Отличный лайфхак для тех, кто приехал в отпуск на море и забыл купальник.
Свой провокационный проект модельер назвал незамысловато — "Чёрная лента".
Пожалуй, даже девушки без одежды выглядят скромнее, чем в таком купальнике.
Есть у Джоэла Альвареса и более закрытые модели — для скромниц.
Впрочем, в его случае понятие "закрытые" весьма относительно.
Кстати, дизайнеру подвластна не только чёрная, но и зелёная клейкая лента. В результате получаем творение на грани одежды и бодиарта.
А вот и сам создатель необычных купальных костюмов. Как ни странно, для себя он выбрал одежду из ткани.
Некоторые называют меня основателем или пионером жанра боди-лента-арта