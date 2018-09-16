Купальники забыли? Дизайнер выпустил на подиум моделей в бикини из изоленты

Дизайнер Джоэл Альварес представил на Неделе моды в Нью-Йорке коллекцию бикини, представляющих собой наклеенные на кожу полоски изоленты. Отличный лайфхак для тех, кто приехал в отпуск на море и забыл купальник.

Свой провокационный проект модельер назвал незамысловато — "Чёрная лента".

Пожалуй, даже девушки без одежды выглядят скромнее, чем в таком купальнике.

Есть у Джоэла Альвареса и более закрытые модели — для скромниц.

Впрочем, в его случае понятие "закрытые" весьма относительно.

Кстати, дизайнеру подвластна не только чёрная, но и зелёная клейкая лента. В результате получаем творение на грани одежды и бодиарта.

А вот и сам создатель необычных купальных костюмов. Как ни странно, для себя он выбрал одежду из ткани.