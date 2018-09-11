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Опубликовано 11 сентября 2018, 10:52

Белла Хадид заявилась на вечеринку в эротическом боди-комбинезоне с корсетом

Американская топ-модель Белла Хадид пришла на вечеринку журнала Harper's Bazaar в максимально провокационном наряде. Девушка была облачена лишь в полупрозрачный комбинезон, сквозь который виднелись нижнее бельё и жёсткий корсет, поддерживающий эффектную грудь.

Чрезвычайно открытый наряд, напоминающий костюм из секс-шопа, модель дополнила сверкающими браслетами и прозрачными туфлями на высоком каблуке.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Подписчики Беллы Хадид оценили её необычный образ, поставив снимкам несколько миллионов лайков. Впрочем, в комментариях мнения о наряде разделились.

Какой отвратительный костюм, тебе не идёт

naomi_a_ch

Безумно красивая! Любой, кто говорит иначе, завидует

jennalee_1023

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Забавно, ранее подобный наряд примеряла Кендалл Дженнер, которая на этот раз предпочла куда более скромное облачение.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

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Татьяна Кондратьева
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