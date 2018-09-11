Белла Хадид заявилась на вечеринку в эротическом боди-комбинезоне с корсетом
Американская топ-модель Белла Хадид пришла на вечеринку журнала Harper's Bazaar в максимально провокационном наряде. Девушка была облачена лишь в полупрозрачный комбинезон, сквозь который виднелись нижнее бельё и жёсткий корсет, поддерживающий эффектную грудь.
Чрезвычайно открытый наряд, напоминающий костюм из секс-шопа, модель дополнила сверкающими браслетами и прозрачными туфлями на высоком каблуке.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Подписчики Беллы Хадид оценили её необычный образ, поставив снимкам несколько миллионов лайков. Впрочем, в комментариях мнения о наряде разделились.
Какой отвратительный костюм, тебе не идёт
Безумно красивая! Любой, кто говорит иначе, завидует
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Забавно, ранее подобный наряд примеряла Кендалл Дженнер, которая на этот раз предпочла куда более скромное облачение.
Фото: Instagram
Фото: Instagram